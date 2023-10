Il successo di Donato De Caprio, il salumiere-tiktoker, travalica i confini campani. A Milano, dove ieri era attesa l’inaugurazione del nuovo negozio “Con Mollica o senza?” – il cui nome deriva dal tormentone che lo ha reso celebre – più di 500 persone si sono presentate in piazza Diaz per assaggiare i panini di Donato. Ad un certo punto, però, la lunga coda è arrivata fino in strada costringendo le forze dell’ordine a interrompere l’evento per la troppa affluenza di pubblico.

“Con mollica o senza?” apre a Milano, troppa gente all’inaugurazione: la polizia interrompe l’evento

Donato De Caprio e il socio Steven Basalari hanno così deciso di scusarsi con i propri fan attraverso i social: “Avevamo preparato 5mila panini, pasticcini e taglio della torta. Ma purtroppo non è stato possibile distribuirli, in quanto la pubblica amministrazione ci ha bloccato tutto per problemi di ordine pubblico”.

L’inaugurazione è durata solo mezz’ora, ma i due soci fanno sapere che l’attività sarà pienamente operativa a partire da oggi, 7 ottobre: “Il negozio sarà aperto regolarmente da domani (oggi, ndr). Tutti i giorni dalle 8.30 del mattino alle 9 di sera. Ci sarebbe piaciuto abbracciarvi tutti”. A chi vorrà gustare un panino del noto tiktoker napoletano, dunque, non resta che mettersi in fila.