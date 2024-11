Commemorazione defunti, ad Aversa sante messe nel cimitero e ordinanza viabilità

In occasione della commemorazione dei defunti, sono molte le persone che in queste ore si stanno recando al cimitero per deporre fiori o accendere una candela in ricordo dei propri cari. Il cimitero di Aversa resterà aperto sia l’1 che il 2 novembre, con orario continuato dalla mattina fino al tardo pomeriggio. Nei giorni precedenti, sono state predisposte dall’amministrazione Matacena attività di pulizia e diserbo delle aiuole per accogliere al meglio i visitatori.

Per agevolare la viabilità e garantire sicurezza, il comandante della Polizia Locale, Stefano Guarino, ha disposto alcune modifiche al traffico nelle vie limitrofe. Inoltre, in tutta l’area attorno al camposanto sarà vietata la vendita ambulante di qualsiasi prodotto.

Per chi vorrà partecipare alle celebrazioni religiose, sono in programma le consuete sante messe nella chiesa madre del cimitero. Nel pomeriggio del 1° novembre, verrà celebrata una santa messa in suffragio dei defunti dal Vescovo di Aversa, Monsignor Angelo Spinillo.

Il servizio con le limitazioni nell’ordinanza