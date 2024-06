Vivere un’esperienza terribile e forte quale quella di avere un tumore al seno come l’opportunità di fare un viaggio alla ricerca di se stesse e scoprire di avere un’energia fino a quel momento sconosciuta. E’ il racconto di Carla Sabatini nel libro Come volevi tu, presentato stamane in Consiglio regionale grazie a un’iniziativa voluta dal consigliere Giovanni Porcelli.

Presenti all’iniziativa anche esponenti dell’istituto Pascale dove proprio l’autrice del libro è stata curata.