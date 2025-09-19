La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 46enne napoletano, pluripregiudicato con precedenti specifici per reati contro il patrimonio, ritenuto gravemente indiziato di un furto in abitazione avvenuto lo scorso 25 febbraio in via Posillipo.

Colpo in casa a Posillipo, in fuga con oro, borse e contanti: arrestato ladro seriale

L’uomo è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del Commissariato Posillipo, l’indagato, insieme a un complice, avrebbe forzato la porta d’ingresso di un appartamento approfittando dell’assenza della proprietaria. Una volta dentro, avrebbe asportato gioielli in oro per un valore superiore ai 3.000 euro, due borse di marca e 500 euro in contanti.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli – VII Sezione, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del 46enne. L’uomo è stato quindi arrestato e trasferito in carcere.