Colpo fallito alle Poste di Ottaviano: fanno saltare in aria il bancomat, ma non riescono a portarlo via

Tentato assalto nella notte a Ottaviano, in provincia di Napoli, dove ignoti hanno fatto esplodere l’ATM dell’ufficio postale senza riuscire a portare via il denaro. L’episodio è avvenuto intorno alle ore 4 del mattino in via Luigi Carbone 3.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata, allertati dopo la segnalazione dell’esplosione. Secondo le prime ricostruzioni, ad agire sarebbero stati sconosciuti con il volto coperto, che dopo il colpo fallito si sono dati alla fuga. Fortunatamente non si registrano feriti. L’esplosione ha però provocato danni alla struttura dell’ufficio postale e all’impianto del bancomat.

Indagini in corso

Le indagini sono in corso per risalire all’identità dei responsabili. I rilievi tecnici sono stati affidati al Nucleo investigativo dei carabinieri di Torre Annunziata, che sta acquisendo anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.