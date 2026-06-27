È ancora ricoverato in ospedale il 19enne rimasto ferito nella sparatoria consumata ieri nel primo pomeriggio alla gioielleria “Biondino” nel centro commerciale “Il Molino” di Sant’Antimo. Il ragazzo – figlio del titolare – non è in pericolo di vita. Il proiettile l’ha ferito alla gamba, sfiorando l’arteria femorale.

Colpo alla gioielleria de “Il Molino”: ferito resta in ospedale. Rubato Rolex da 17mila euro

Emergono intanto dei dettagli sul secondo colpo che i banditi – 4 in tutto – hanno perpetrato durante la fuga in via Oasi Sacro Cuore a Giugliano. Bloccati da un tir in strada, i rapinatori sono scesi dall’auto e hanno minacciato l’uomo che stava aiutando il conducente del mezzo pesante a fare manovra. Accortisi che portava al polso un Rolex, gliel’hanno sfilato. L’orologio ha un valore di circa 17mila euro. Nel raid in strada, però, gli stessi malviventi hanno perso una parte della refurtiva raccolta in gioielleria, poi recuperata dai carabinieri e restituita al legittimo proprietario.

I militari dell’Arma stanno passando al setaccio le immagini di videosorveglianza per rintracciare i componenti del commando che ha seminato il panico in pieno giorno. L’auto usata è un Suv Peugeot. Gli investigatori hanno sequestrato tre bossoli calibro 6,35, di cui uno inesploso. Due sono stati recuperati all’interno della galleria commerciale “Il Molino” e l’altro invece in via Oasi Sacro Cuore, dove il commando ha esploso un colpo per guadagnarsi la fuga e allontanare il gruppo di passanti intervenuto per fermarli.