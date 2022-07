Di Reddito di Cittadinanza si continua a discutere e, periodicamente, tornano proposte per la modifica o per l’abolizione del sussidio. A tal proposito Fratelli d’Italia ha presentato una mozione, firmata dal capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida.

Reddito di Cittadinanza, la proposta di Fratelli d’Italia

Il partito guidato da Giorgia Meloni propone infatti di impiegare i percettori del Reddito per i lavori stagionali nei settori agro-alimentare e turistico-alberghiero. In caso di rifiuto, i beneficiari perderanno il sussidio economico.

Nel testo, Fdl chiede di “sancire la decadenza dalla fruizione del reddito di cittadinanza per i soggetti che rifiutano di svolgere i progetti utili alla collettività a titolarità dei comuni ovvero non adempiano ad altre attività che devono svolgere a beneficio della collettività”. Ma anche di “disporre la reintroduzione dei voucher” per tutti i lavoratori impiegati nei settori agricolo e turistico-alberghiero.

Non si è fatta attendere la risposta del Movimento 5 stelle che, attraverso una mozione firmata da Teresa Manzo, chiede invece “introdurre specifici incentivi per le assunzioni con contratto di lavoro stagionale e nel settore del turismo, anche sostenendo la formazione prevista dalla normativa nazionale e regionale nei casi di assunzioni con apprendistato professionalizzante, anche con contratto stagionale”. I pentastellati, inoltre, invocano misure di sostegno al reddito anche per gli stagionali da introdurre nella riforma degli ammortizzatori sociali.