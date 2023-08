Champions League, Napoli con Real Madrid, Braga e Union Berlin

Al via la cerimonia dei sorteggi dei gironi di Champions League. Dopo aver spiegato il regolamento e le procedure tecniche del sorteggio, è stato dato inizio all’estrazione di tutte le squadre appartenenti alle prime fasce. Per la prima volta gli azzurri si trovano nella prima fascia. Al Napoli è stato assegnato il gruppo C, insieme al Real Madrid e il Braga. Anche l’Union Berlin è finito nello stesso gruppo.

