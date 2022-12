Grande successo per il secondo appuntamento culinario proposto dallo Chalet del Centro. Tema della serata “L’oriente incontra l’occidente”: una cena a quattro mani con lo chef Antonio Balbi e lo chef del bistrot giuglianese, Alessandro Ceruti.

La serata sushi allo Chalet del Centro è un trionfo

La serata è iniziata con un entrée di gamberi di Mazara del Vallo in panatura Panko accompagnati una bollicina “Cremant de Borgogne, Bailly Lapierre”. Serviti insieme ad un calice di “Pinot bianco, Nicolussi Leck, 2020, un mix di nigiri e uramaki.

Protagonista dell’evento culinario è stato il dentice in leche de tigre abbinato ad un “Soave Classico Superiore, Portinari, 2018” insieme ai tagliolini in brodo di funghi Shitake con capasanta e katsuobushi serviti con un calice di “Bodeaux Blanc Haut Brion, Clarendelle, 2019”.

In chiusura babà allo Yuzu servito in abbinamento con “Moscato d’Asti, Elvio Cogno”, 2011. Una serata organizzata in modo impeccabile dai due direttori Tommaso Di Nardo e Ciro Schiattarella supporti dalla professionalità del loro staff.