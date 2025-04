Parla il fratello il Davide Carbosiero, il 19enne di Succivo ucciso in una sala slot di Cesa da un 17enne reo confesso. Sono parole cariche di dolore e di sconcerto quelle di Gennaro, che adesso chiede solo giustizia e nessuno sconto di pena per il killer.

Cesa, Davide ucciso in una sala slot. Parla il fratello: “Non ci sarà perdono”

In un’intervista rilasciata a Teleclubitalia, il giovane descrive Davide come un ragazzo solarissimo, pieno pieno di vita. Dava una mano a me e ai miei fratelli (nel settore dell’abbigliamento, ndr). Poi aggiunge: “Ad oggi nel 2025 si sentono ancora queste cose. Voglio solo giustizia e per l’assassino non ci può essere perdono. Qualsiasi cosa sia successo, niente giustifica che questa persona abbia sparato in modo così atroce portando via mio fratello. Chiunque può venire a chiedermi scusa ma questo dolore non me lo toglie via nessuno”.