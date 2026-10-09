Cesa, auto rubata durante l’allenamento in palestra: ritrovata poche ore dopo ad Arzano

Lascia la Ford Fiesta nel parcheggio della palestra, ma quando torna a riprenderla l’auto è sparita. È accaduto nel pomeriggio di ieri, 8 ottobre, a Cesa, in via Giacomo Matteotti. La vettura è stata ritrovata poche ore dopo ad Arzano, nel Napoletano, dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Casoria.

Secondo la denuncia presentata alla Stazione dei Carabinieri di Sant’Arpino, il proprietario aveva parcheggiato il mezzo intorno alle 15.30. Circa due ore più tardi, al termine dell’attività sportiva, si è accorto del furto e ha segnalato l’accaduto. Sono quindi scattate le ricerche, con il coinvolgimento delle centrali operative delle Compagnie dei Carabinieri nelle province di Caserta e Napoli. Intorno alle 19, i militari hanno individuato la Ford Fiesta in via Giovanni Pascoli, ad Arzano, recuperando il veicolo. Gli accertamenti proseguono per ricostruire come sia stata sottratta l’auto e identificare i responsabili. Un contributo potrebbe arrivare dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti sia nella zona del parcheggio della palestra sia nell’area del ritrovamento.