Ha confessato di aver sparato a Davide Carbisiero, 19 anni, di Succivo, uccidendolo all’interno della sala slot “Royal Beautiful” di via Berlinguer, a Cesa, dopo un alterco. È quanto emerso dal lungo interrogatorio del 17enne, anche lui originario di Succivo ma residente a Cesa, fermato dalla Procura dei Minorenni di Napoli. Il ragazzo si è presentato spontaneamente alla caserma dei Carabinieri di Aversa, ammettendo di essere l’autore dell’omicidio. Il movente resta ancora da chiarire.

Cesa, 19enne ucciso in sala slot: lite col killer 17enne, poi la tragedia

Pare che vittima e presunto assassino si conoscessero bene, forse addirittura amici. Secondo quanto ricostruito, Davide potrebbe essere stato attirato a un appuntamento – è la pista attualmente battuta dagli inquirenti – proprio nella sala slot, approfittando dell’apertura notturna. Una vicenda dai contorni ancora oscuri, su cui indagano la DDA e i Carabinieri della Compagnia di Aversa. Carbisiero sarebbe stato colpito da almeno tre proiettili, uno dei quali – fatale – alla gola. Il suo corpo è stato scoperto alle 6 del mattino da un dipendente del bar adiacente, struttura autonoma rispetto alla sala slot.

Resta da chiarire anche come il 17enne sia riuscito a procurarsi l’arma da fuoco, un aspetto su cui gli investigatori stanno concentrando l’attenzione. In un primo momento, gli inquirenti avevano ipotizzato un possibile collegamento con il traffico di droga, dato che la fidanzata della vittima è figlia di un noto boss dell’area atellana.

Tuttavia, l’ammissione del 17enne avrebbe orientato le indagini in un’altra direzione. Il giovane avrebbe raccontato di aver avuto un litigio con la vittima poco prima del delitto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Davide aveva accompagnato la fidanzata a casa nella notte tra sabato e domenica, e da quel momento non aveva più risposto al telefono. Le telecamere di sorveglianza della zona sono ora al vaglio degli investigatori per fare piena luce sulla dinamica. Domani l’udienza di convalida del fermo.