Dopo il decesso di Samanta Migliore, la 35enne originaria del napoletano, avvenuta in seguito ad un trattamento estetico al seno fatto in casa a Maranello, i militari del Nas hanno effettuato una maxi operazione di controlli in diversi centri estetici in tutta Italia.

Centri estetici, blitz in tutta Italia

Su 800 centri ispezionati, 110 sono risultati irregolari e 11 completamente abusivi. Coinvolti anche medici non autorizzati a procedere con determinate attività legate alla chirurgia estetica o in locali non adatti per il tipo di prestazione promessa alla clientela. Le ispezioni hanno portato alla denuncia di 33 titolari e operatori e la contestazione di sanzioni amministrative per 187.000 euro.

Chiuso centro nel casertano

Tra i centri estetici nel mirino dei Carabinieri, anche uno della provincia di Caserta che è risultato completamente abusivo. La struttura, sviluppata su 3 livelli era completamente priva di ogni tipo di autorizzazione.

I militari dell’arma hanno posto a sequestro amministrativo l’intera area utilizzata per l’attività di estetica ed alla contestuale chiusura della stessa. Il valore di quanto sottoposto a vincolo ammonta a 250mila euro.