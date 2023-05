4000 euro per riavere la macchina che gli avevano rubato. Ha dovuto pagare questa cifra il proprietario di un auto residente a Torre Del Greco.

“Cavallo di ritorno” nel napoletano, 4000 euro per riavere l’auto: due arresti

Per questo motivo, dopo alcune indagini condotte dagli agenti di Polizia, due persone sono finite in manette. Per loro l’accusa è di estorsione derivante dal cosiddetto ”cavallo di ritorno”.

Le indagini erano partite dalla segnalazione della vittima, che aveva denunciato il furto della propria vettura a ottobre del 2022. Gli agenti hanno accertato che, dopo il colpo, il proprietario era stato costretto a sborsare 4.000 euro per riavere l’auto.

Gli accertamenti della polizia giudiziaria hanno permesso di ricostruire tutte le fasi successive al furto e al rinvenimento del veicolo rubati, delineando un grave quadro indiziario nei confronti dei soggetti arrestati. Dopo le formalità di rito, i due indagati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni.