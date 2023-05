Un uomo di 39 anni è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato con le accuse di stalking e revenge porn. Per mesi ha perseguitato la compagna residente a Castellammare di Stabia con intimidazione e violenze fisiche.

Castellammare di Stabia, prima picchia l’ex compagna poi manda i suoi video hard alla famiglia

Le forze di Polizia hanno appurato che l’aggressore più volte ha picchiato l’ex compagna anche quando la donna teneva i suoi figli in braccio, finendo per colpire anche i bambini. In due occasioni, inoltre, il 39enne ha dato fuoco all’auto della famiglia della donna. Come se non bastasse, l’uomo ha inviato alla famiglia della ex compagna alcuni video hard che ritraevano proprio la donna.

L’uomo, in quanto abituale assuntore di sostanze stupefacenti, era già stato affidato ai servizi sociali per una condanna definitiva inflitta in quanto ritenuto colpevole di reati contro il patrimonio.

Al termine delle indagini della Polizia di Stato, coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata e, come disposto dal gip del Tribunale della città oplontina, per il 39enne si sono aperte le porte del carcere napoletano di Poggioreale.