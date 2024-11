È stata iscritta nel registro degli indagati la docente di sostegno aggredita la scorsa settimana da un gruppo di genitori nella scuola Salvati di Castellammare di Stabia. L’indagine, definita un “atto dovuto” dalla Procura, si concentra sull’analisi del cellulare dell’insegnante, sequestrato dopo le denunce presentate da cinque genitori.

Castellammare di Stabia, maestra aggredita da 30 genitori: ora è indagata

Secondo quanto riportato dal quotidiano Metropolis, i genitori avrebbero segnalato l’esistenza di una chat tra la docente e alcuni alunni, in cui sarebbero stati condivisi audio e video con riferimenti a sfondo sessuale. Gli accertamenti sul dispositivo saranno fondamentali per chiarire eventuali responsabilità. Intanto, prosegue l’inchiesta sulla violenta “spedizione punitiva” avvenuta nella scuola del quartiere Scanzano. Durante l’aggressione, oltre alla docente, è rimasto ferito il padre di quest’ultima, intervenuto per proteggerla.