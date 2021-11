Torna il Jova Beach Party, il concerto evento sulle spiagge italiane farà nuovamente tappa al Flava di Castelvlturno. Questa mattina conferenza stampa in cui la cittadina Casertana era collegata in streaming con Milano assieme agli altri 12 comuni in cui fare tappa il tour di Jovanotti. Lorenzo Cherubini ha raccontato live dal capoluogo lombardo dei dettagli del suo concerto e ha salutato uno ad uno i sindaci delle diverse località.

Un evento importante per Castelvolturno che ha superato a pieni voti la prova del 2019. Sarà un momento importante sia per l’economia che per il rilancio del trismo del territorio.

Sarà un vero e proprio villaggio della musica e del divertimento previsto per il 27 e il 28 agosto. Nel corso dei preparativi si terrà conto della bellezza naturalistica della spiaggia e tutto sarà eco sostenibile.