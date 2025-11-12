Quattro giovani denunciati per porto abusivo di armi. Due sono di Giugliano. Durante le perquisizioni personali, nel corso di un controllo stradale, tutti i ragazzi sono stati trovati in possesso di coltelli. Per tre di loro è scattata anche la segnalazione per possesso di droga.

Castel Volturno, quattro giovani fermati e trovati in possesso di armi: due sono di Giugliano

In particolare, un 21enne di Castel Volturno aveva con sé un coltello con lama lunga 8 centimetri, mentre un 19enne, anch’egli del posto, portava un coltello con lama di 10 centimetri. Un 18enne e un 20enne, entrambi giuglianesi, sono stati invece trovati in possesso, ciascuno, di un coltello con lama lunga 10 centimetri.

Per tre di loro – il 21enne, il 18enne e il 20enne – è inoltre scattata la segnalazione alla Prefettura di Caserta poiché trovati in possesso, rispettivamente, di 1,3 grammi, 2,5 grammi e 4,0 grammi di hashish. Nei confronti del 18enne, i carabinieri hanno anche proceduto al ritiro della patente di guida, in quanto al momento del controllo era alla guida di un’autovettura Lancia Ypsilon.