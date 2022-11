Castel Volturno. Un giovane di 35 anni, Luigi Izzo, è morto dopo essere stato accoltellato all’esterno della sua abitazione.

Castel Volturno, omicidio nella notte: 35enne ucciso a coltellate

E’ accaduto nella notte, intorno alle 2, a Castel Volturno. Stando alle prime informazioni, il 35enne era andato a riprendere il fratello che era rimasto coinvolto in una lite scoppiata in un bar della zona. Una volta rientrati a casa, ignoti si sarebbero scagliati contro Izzo infliggendogli 6 fendenti: uno alla gola, un altro, letale, al cuore e altri in diverse parti del corpo.

La vittima è stata trasportata d’urgenza al Pineta Grande ma, a causa delle gravi ferite, non è riuscita a sopravvivere. Sul posto, allertati dai medici, sono accorsi i Carabinieri e la Polizia che nelle prossime ore avvieranno le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e per quale motivo Luigi Izzo è stato ferito mortalmente. Il 35enne, si apprende, era padre di tre figli piccoli.

La notizia è rimbalzata inevitabilmente anche sui social. Tanti i messaggi di cordoglio, scritti da amici e parenti, apparsi in queste ore su Facebook. “Notizia che mi ha spaccato il cuore, addio fratello”, è il commento di Antonio. “Sapendo questa notizia mi hai spezzato il cuore, riposa in pace”, scrive Ciro.