È stata denunciata in stato di libertà per ricettazione di documenti di circolazione e riciclaggio di autovettura, la 73enne di Castel Volturno che nel pomeriggio di ieri, a seguito della perquisizione domiciliare eseguita dai carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, è stata trovata in possesso di un autovettura oggetto di furto, di carte di circolazione in bianco ed intestate a persona inesistente e di dispositivi elettronici usati per la codifica e la clonazione di chiavi di autovetture, anche di ultima generazione.

Castel Volturno, “nonnina” sorpresa con Bmw X1 rubata nel cortile di casa: denunciata

La BMW X1, la cui denuncia di furto era stata presentata qualche giorno fa dal proprietario, è stata localizzata nel cortile dell’abitazione della donna grazie al segnale gps emesso dal dispositivo antifurto ancora attivo sull’auto. Al loro arrivo i carabinieri hanno subito notato che sul mezzo erano state apposte, in maniera grossolana, targhe del Lussemburgo e che la stessa poteva essere aperta ed avviata senza alcun problema con le chiavi fornite dal denunciante. Gli ulteriori immediati controlli hanno permesso di verificare la corrispondenza con il numero di telaio e gli identificativi presenti sulla documentazione prodotta all’atto della denuncia di furto.

La 73enne, in un primo momento dichiaratasi estranea ai fatti riferendo di aver solo permesso ad un suo conoscente di parcheggiare l’auto nel cortile, è stata smascherata poco dopo quando all’interno della sua abitazione sono stati rinvenuti documenti di circolazione in bianco e intestati persone inesistenti e due dispositivi elettronici, un “full range all round detector” e un “xhorse” utilizzati rispettivamente per la codifica e la clonazione di chiavi per autovetture analogiche e digitali. La BMW X1 recuperata è stata restituita al legittimo proprietario mentre i documenti e le attrezzature sono state sottoposte a sequestro.