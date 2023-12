È arrivato all’ospedale Pineta Grande di Castel Volturno con un aspetto cianotico e i medici non hanno potuto salvargli la vita. È morto così un neonato di 40 giorni, giunto al pronto soccorso con problemi respiratori.

Castel Volturno muore neonato di 40 anni

A trasportare il bimbo presso il nosocomio del litorale domizio sono stati la mamma e il papà, non appena si sono resi conto delle difficoltà di respirazione del figlioletto. Tuttavia, nonostante la corsa in ospedale, il personale sanitario non ha potuto fare nulla per trarre in salvo il piccolo. Il cuore aveva ormai cessato di battere.

La magistratura, informata del decesso, non ha disposto però alcuna autopsia sulla salma. Le cause della morte sono state naturali. Tra le ipotesi, una “morte in culla”, come viene comunemente chiamata, o un versamento di liquidi nei polmoni, probabilmente il latte, che avrebbe ostruito le vie respiratorie causando il blocco respiratorio del bimbo di appena 40 anni.