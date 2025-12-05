La Campania torna a sorridere grazie al Lotto. Il concorso di giovedì 4 dicembre 2025 ha portato nella Regione vincite per 157.500 euro, secondo quanto riferito da Agipronews.

Castel Volturno baciata dalla fortuna, centrati tre terni da 135mila euro

I premi più ricchi sono stati centrati a Castel Volturno, in provincia di Caserta: presso la ricevitoria Strada Statale 7 Quater Domitiana, infatti, sono stati registrati tre terni da 45mila euro ciascuno, per un totale di 135mila euro. La combinazione vincente è stata 12, 29 e 48.

Fortunato anche un giocatore di Sant’Agata de’ Goti (Benevento): in Via Santini, la stessa combinazione ha fruttato una vincita da 22.500 euro. A livello nazionale, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,6 milioni di euro, portando il totale delle vincite del 2025 oltre quota 1,19 miliardi di euro.