Casoria. Una festa di laurea, che si stava celebrando in un ristorante di via Ventotene, si è trasformata in tragedia. Uno degli invitati – un uomo di 58 anni – è morto dopo aver mangiato un boccone di mozzarella. A darne notizia è il sito Nanotv.it.

Casoria, festa di laurea finisce in tragedia: uomo morto soffocato dalla mozzarella

Un pezzo del latticino avrebbe fatto ostruito le vie respiratorie del 58enne, fino a soffocarlo. Sul posto si sono giunti, dopo una segnalazione, i sanitari del 118 che hanno eseguito manovre di disostruzione e di rianimazione sull’uomo.

Purtroppo, però, per lui non c’è stato più niente da fare: i paramedici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 58enne. Sotto shock i presenti che mai avrebbero immaginato che in quel giorno di festa qualcuno potesse perdere la vita. Sul luogo sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Casoria per i rilievi del caso.

Una vicenda simile a quella che si verificò quattro anni fa, sempre nella stessa città. In una casa di cura, a Casoria, perse la vita Raffaele Barbaro, 36 anni, anch’egli dopo aver mangiato un boccone di mozzarella. Nel 2018 la Procura aprì un fascicolo contro ignoti per il reato di omicidio colposo e dispose l’esame autoptico sulla salma.