Intorno alle 5 del mattino di questa notte, due malintenzionati hanno infranto la vetrata d’ingresso del rinomato ristorante sushi Komaki a Casoria.

Tentato Furto al Ristosushi Komaki di Casoria

Nonostante gli sforzi, la resistenza della porta del locale ha impedito ai ladri di raggiungere il loro obiettivo. Come si vede chiaramente dalle immagini delle telecamere di sicurezza, i due malviventi si sono impegnati in un’azione tanto disperata quanto fragorosa per forzare la porta blindata di ingresso. All’avvicinarsi di qualcuno (il locale è situato nella centralissima Via Marconi) i due sono però scappati a mani vuote.

A raccontarlo (e a condividere sui social il filmato del tentato furto) è Fabio Cristarelli, volto noto a Casoria come ex candidato sindaco nonché titolare del ristorante, inaugurato meno di due anni fa.

Lo sfogo del titolare di Komaki

“Papà, mi accompagni a fare la denuncia?”, è la domanda che Cristarelli riferisce essergli stata posta dal figlio, poco più che bambino.

“Quando in un solo vile atto colpiscono il suo sogno e i sacrifici dei suoi genitori il senso di rabbia raddoppia, ci annebbia, ci porta a scaricare superficialmente le colpe sulle istituzioni e su questa città – scrive Cristarelli in un post su fb – sarò uno stupido romantico ma io continuo ad amare la mia città e le tante belle persone che la vivono. Forse dovremmo partire dalle nostre colpe, abbiamo il dovere e la responsabilità nei confronti delle nuove generazioni di non disinteressarci”.

IL VIDEO