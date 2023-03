Casoria. Tentata rapina sulla Circumvallazione ai danni della presidente della commissione Anticamorra della Regione Campania, Carmela Rescigno. Ne dà notizia la stessa consigliera regionale della Lega denunciando “un problema sicurezza che riguarda i comuni dell’area Nord di Napoli dove – dice – sembra di stare al Far West”.

Casoria, pistola contro consigliera regionale durante tentativo di rapina

“Lo dico per esperienza personale – spiega – ieri pomeriggio, intorno alle 18, sono stata vittima di un tentativo di rapina armata da parte di delinquenti a bordo di una motocicletta nei pressi di Casoria. Ero imbottigliata nel traffico quando mi è stata puntata l’arma vicino al finestrino dell’auto. Per fortuna sono riuscita a scappare”.

“I cittadini non possono essere in balia di gruppi armati – aggiunge Rescigno -. Serve un piano sicurezza per quei territori per troppi anni abbandonati e consegnati alla criminalità organizzata”.