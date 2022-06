Costringeva sotto minaccia e percosse il figlio di 12 anni a seguirlo durante le rapine. Un uomo di 45 anni è stato tratto in arresto dai Carabinieri di Casoria e della Stazione di Crispano per reati di rapina aggravata, detenzione e porto illegale di armi da sparo, ricettazione e maltrattamenti in famiglia.

Rapine ai negozi col figlio di 12 anni

Era diventato il terrore della attività commerciali della zona di Cardito, Afragola e Crispano. Il modus operandi del rapinatore seriale era sempre lo stesso: entrava nelle attività commerciali insieme al figlio, per non destare sospetti, poi tirava fuori il suo fucile a canne mozze e si faceva consegnare tutto quello che c’era in cassa. Dalle indagini dei militari dell’arma, l’uomo avrebbe commesso almeno 7 rapine nel mese di gennaio.

I titolari hanno contribuito alle investigazioni riconoscendo l’autore delle rapine. Nel corso di una perquisizione, eseguita nell’abitazione dell’indagato, sono stati trovati il fucile a canne mozze, risultato oggetto di furto nel maggio 2019, e il coltello utilizzati per le rapine. Entrambe le armi sono state sequestrate. Il 45enne è ora detenuto nel carcere di Poggioreale.