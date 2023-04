Prima gli hanno tagliato la strada, poi si sarebbero avvicinati a lui, armati di pistola. Attimi di terrore per un conducente di un furgone, vittima di un tentativo di rapina avvenuto in via Etna, a Casoria.

Casoria, rapinatori sparano contro furgone: conducente fugge in retromarcia

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, la vittima stava percorrendo l’arteria stradale quando un’auto gli avrebbe tagliato la strada. Tre o quattro persone – con volto camuffato da passamontagna e armi in pugno – sarebbero scese dal veicolo avvicinandosi al furgone. L’uomo avrebbe compreso le loro intenzioni, ingranando la retromarcia.

I presunti rapinatori avrebbero esploso alcuni proiettili, colpendo il parabrezza e il paraurti anteriore lato guida. Dopo un breve inseguimento la vittima sarebbe riuscita a seminare i malviventi, raggiungendo poi una stazione carabinieri. In via Etna, i militari del nucleo radiomobile di Casoria hanno repertato 2 bossoli cal. 7,65 mm. Indagini in corso per chiarire dinamica e individuare i responsabili. Non ci sono feriti.