Villa confiscata alla camorra diventa a Casoria un centro per l’infanzia. Ad annunciarlo il sindaco Raffaele Bene. L’ambizioso progetto sarà reso possibile con i fondi del Pics (Programma integrato città sostenibile) secondo un piano curato dagli uffici comunali con l’assessore all’Urbanistica Tommasina D’Onofrio.

In queste ore sono cominciati i primi interventi con la caratterizzazione e rimozione di rifiuti e suppellettili fuori uso presenti nella villa confiscata che si trova nel quartiere Stella. L’avvio dell’intervento di demolizione con l’arrivo della ruspa è invece fissato per lunedì 17 aprile alla presenza delle autorità locali e sovracomunali. In queste settimane saranno completate le operazioni propedeutiche all’abbattimento. Nell’immagine: il progetto di come sarà il centro per l’infanzia.

“Sarà una giornata storica per Casoria. Possiamo rivendicare con orgoglio di essere stata la prima amministrazione a restituire ai cittadini i beni tolti alla criminalità organizzata: dopo il Parco Dalla Chiesa a gennaio, ora sarà la volta della villa che sarà trasformata in centro per l’infanzia. ” affermano in una nota congiunta il sindaco Raffaele Bene e l’assessore all’Urbanistica Tommasina D’Onofrio.