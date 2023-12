Una tavola imbandita, in apparente stile natalizio. Peccato che al posto di bicchieri, candele e posate ci fosse una distesa di bustine di plastica per il confezionamento delle dosi di cocaina. A finire in manette un 41enne di Casoria, Vincenzo Amato.

Casoria, imbandisce la tavola per confezionare dosi di droga: in manette 41enne

Quando i carabinieri della stazione di Arpino di Casoria hanno fatto irruzione nell’appartamento, hanno trovato una scena insolita: una tavola coperta con una tovaglia rossa su cui campeggiavano bustine di cellophane, in alcune delle quali era stata confezionata già la droga da destinare alla vendita. Altri 300 grammi di polvere bianca invece erano ancora da sistemare.

Oltre alle piccole confezioni trasparenti, i militari hanno trovato e sequestrato anche un bilancino di precisione, un coltello e una ciotola dove frazionare la coca con un cucchiaino. Amato è finito in manette per detenzione di droga a fini di spaccio ed è ora in carcere, in attesa di giudizio. Trascorrerà probabilmente il Natale dietro le sbarre.