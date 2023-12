Un cadavere carbonizzato è stato ritrovato dai Carabinieri in un’abitazione disabitata avvolta dalle fiamme, in via Monte Amiata, a Casoria.

Casoria, incendio in un’abitazione disabitata: trovato cadavere carbonizzato

Al momento non si conosce l’identità della vittima. L’incendio è scoppiato nella notte ed è stato domato dai Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto dopo una segnalazione. Dai primi accertamenti, pare, che il rogo sia nato per cause di natura accidentale.

Durante le operazioni i militari dell’Arma hanno rinvenuto – in una stanza al secondo piano – parte di un cadavere carbonizzato. Non si esclude che la vittima sia un senza fissa dimora che aveva trovato un riparo di fortuna all’interno dell’immobile.

Le indagini sono state affidate ai Carabinieri della stazione di Casoria. L’Autorità giudiziaria ha disposto il sequestro dell’abitazione e del cadavere. La salma, invece, è stata trasferita nell’ospedale di Giugliano per l’autopsia che chiarirà le cause del decesso.