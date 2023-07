Casoria in lutto per la prematura scomparsa di Antonella Caponetto. La donna, 50enne, è deceduta a causa di un malore improvviso mentre lavorava in un bar della provincia di Treviso, in Veneto. A darne notizia è il quotidiano online, La Bussola.

Casoria in lutto, Antonella muore improvvisamente mentre lavorava

I fatti sono accaduti nella giornata di ieri quando Antonella ha accusato un malore nel locale dove lavorava come cuoca, in via Matteotti. Nonostante i soccorsi immediati, prima dei colleghi e poi dei sanitari del 118, per la donna non c’è stato nulla da fare.

Sotto choc il piccolo comune veneto dove la donna risiedeva da tempo. La 50enne lavorava da qualche mese ma fin da subito aveva stretto un ottimo rapporto con clienti e colleghi. Antonella, originaria del comune a nord di Napoli, lascia il marito Antonio e i figli. A Casoria, dove la cuoca è nata e cresciuta, risiede gran parte della sua famiglia. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio, alle 15.30, nella chiesa di Anzano di Cappella Maggiore.