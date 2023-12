Prosegue l’escalation di furti nella abitazioni nell’area Nord di Napoli. L’ultimo, in ordine cronologico, si è verificato nella notte tra lunedì e martedì in via Duca d’Aosta, strada principale che collega la città di Casoria con quella di Afragola.

Casoria, i proprietari non sono in casa: ladri con furgone svaligiano abitazione

Ad agire sarebbero stati almeno 3 banditi a bordo di un furgone con targa polacca. Stando alle prime informazioni, i balordi avrebbero approfittato dell’assenza dei proprietari per introdursi all’interno dell’abitazione, portando via oggetti di valore. Il giorno prima del raid erano state notate delle persone aggirarsi per la zona con fare sospetto.

Il furto è stato prontamente denunciato ai Carabinieri della compagnia di Casoria, che indagano sull’episodio. Sequestrate anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza, presenti nei dintorni, che documenterebbero l’arrivo e la fuga dei malviventi. Dall’analisi dei filmati, potrebbero emergere elementi utili all’identificazione dei tre ladri che, poche notti fa, hanno svaligiato l’ennesima abitazione.