Nel giorno in cui si celebra la Festa delle Donne si registra un nuovo caso di violenza domestica. Siamo a Casoria, in provincia di Napoli. Un uomo, dopo l’ennessima lite, ha dato in escandescenze distruggendo l’auto della compagna che, per paura che lui potesse farle del male, si era nascosta a casa del padre, insieme a suo figlio di 6 anni.

Casoria, aggredisce compagna nel giorno della Festa delle Donne: poi le distrugge auto a pugni

L’uomo, un 38enne, sotto effetto di alcol, è stato bloccato da ben otto Carabinieri e poi arrestato. Anche in presenza dei militari ha continuato a minacciare di morte la donna.

Ricostruiamo i fatti. Sono le 23 di ieri sera quando i Carabinieri della compagnia di Casoria raggiungono un appartamento per una lite in famiglia. Poco prima tra l’uomo e la compagna, anche lei di 38 anni, c’era stata un’accesa discussione. Ancora una volta lui era tornato a casa ubriaco e lei aveva cercato di opporsi.

A quel punto, l’uomo ha devastato l’appartamento e minacciato di morte la donna, che ha preso il bambino ed è fuggita in auto verso la casa del padre.

Il 38enne l’ha quindi inseguita e l’ha raggiunta fin sotto la casa paterna, pretendendo che lei tornasse da lui. Fortunatamente, la donna è rimasta all’interno dell’abitazione. L’uomo ha quindi reagito con violenza, danneggiando l’auto della compagna a pugni.

Bloccato da 8 militari

Ci sono voluti 8 carabinieri per bloccare il 38enne che anche in presenza delle forze dell’ordine ha continuato a minacciare di morte la vittima. Da indagini, è emerso che le violenze perduravano almeno dallo scorso agosto. L’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere, dove dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.