Camminare per il centro storico di Casoria non è da tempo come lo era una volta. Tanti gli esercenti che sono stati costretti a tenere abbassate le serrande per sempre e pochi quelli che resistono alla competizione dei grandi centri commerciali e alla desertificazione della zona.

Casoria, agevolazioni per chi decide di investire nel centro storico

Per loro e chi ha il desiderio di investire proprio nel centro storico, il Comune ha presentato un bando che permetterà di ottenere agevolazioni finanziarie a fondo perduto fino al 70% delle spese ammissibili.

Il bando è rivolto, infatti, alle piccole, medie e micro imprese, comprese quelle ancora da costituirsi e che comunque non abbiamo raggiunto i due anni di vita, purché operanti nell’area del centro storico.

L’obiettivo è quello di promuovere start-up e imprese innovative, favorendo la creazione di una nuova generazione di imprenditori e quindi lo sviluppo di opportunità occupazionali per giovani, donne e soggetti svantaggiati, ma anche aiutando storici commercianti ed esercenti toccati dalla crisi e pronti ad affrontare una nuova avventura imprenditoriale.

“Tanti Casoriani potranno pensare di vivere di lavoro sano senza essere sfruttati né affidandosi solo a sussidi” hanno dichiarato in una nota congiunta il sindaco Raffaele Bene e l’assessore all’Urbanistica e al PNRR, Tommasina D’Onofrio. La prima scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata per il 19 luglio; il bando verrà riproposto comunque periodicamente fino ad esaurimento delle risorse per l’ammontare totale di un milione di euro. Altre informazioni sono disponibili sia sul sito istituzionale del Comune di Casoria che sul sito www.pianificazionecasoria.blogspot.com.