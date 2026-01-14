Casoria, 2 tonnellate e mezzo di sigarette di contrabbando: maxi sequestro dei carabinieri

Quanto pesano 1 milione e 850mila sigarette, pari a 92.500 pacchetti? Tantissimo: l’equivalente di una barca di 9 metri, oppure di un furgone, o ancora di 30 persone da 80 chili messe una accanto all’altra.

Scoperto deposito di sigarette di contrabbando

È il calcolo effettuato dai Carabinieri della stazione di Casoria, che hanno rinvenuto un ingente quantitativo di sigarette di contrabbando in un deposito situato in via Enrico De Nicola. Il bilancio è impressionante: 2 tonnellate e 457 chili di tabacchi lavorati esteri pronti per essere immessi sul mercato illegale.

La scoperta è avvenuta quasi per caso. I militari erano intervenuti nella zona per un sopralluogo in seguito a un tentato furto. Ma invece di trovare i ladri in azione o danni alle porte, si sono imbattuti in quello che è apparso subito come un possibile snodo del traffico di sigarette.

All’interno del deposito sono stati trovati otto bancali, allineati e già predisposti per la distribuzione: una vera e propria scorta pronta a “inondare” il mercato nero delle sigarette a basso costo.

Tutto il materiale è stato sequestrato, mentre proseguono le indagini per ricostruire l’eventuale filiera di produzione e distribuzione legata al carico.