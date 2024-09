Non sa di essere incinta. Sente qualcosa di “strano” nel basso ventre e così partorisce in casa. È successo in via Patturelli a Caserta. Protagonista della vicenda è una 30enne che ha chiesto aiuto al marito.

Caserta, non sa di essere incinta: dà alla luce un bambino in casa

Così come racconta Edizione Caserta, l’insolito parto è avvenuto questa notte. Richiamato dalle urla e dalle richieste di auto della donna, il marito della partoriente ha chiamato i soccorsi.

Sul posto l’intervento del 118, che è stato provvidenziale. I sanitari hanno aiutato la donna a partorire in casa. Poi hanno pulita la placenta e infine hanno trasportato madre e bimba all’ospedale di Caserta.

La neonata è in ottime condizioni. La donna che è alla terza gravidanza, abbastanza in carne, non sapeva di essere in dolce attesa.