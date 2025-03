Dopo quasi due anni di latitanza, Valentino Radosavljvic, 35enne nato in Serbia, è stato arrestato dai Carabinieri a Casandrino, in provincia di Napoli.

Casandrino, latitante da 2 anni viene scoperto dai carabinieri alla festa del fratello scarcerato: preso

L’uomo, condannato a cinque anni di reclusione per una serie di furti in abitazione tra Bologna e Modena, era sfuggito all’arresto nell’ottobre del 2023. Tuttavia, il richiamo della famiglia gli è stato fatale: si è recato a Napoli per festeggiare la scarcerazione del fratello ed è stato bloccato dai militari dell’Arma.

Nonostante la fuga, le forze dell’ordine non hanno mai interrotto le ricerche del 35enne. Un dettaglio recente ha permesso ai Carabinieri di pianificare il blitz: il fratello di Radosavljvic era appena tornato in libertà e la famiglia aveva organizzato una festa per celebrare l’evento. La Sezione Operativa della compagnia di Giugliano in Campania ha quindi predisposto un intervento mirato, circondando la villetta di via Monsignor Pasquale di Pasquale, a Casandrino, dove si svolgeva la celebrazione.

L’arrivo dei carabinieri

Nel cuore della notte, i militari sono entrati in azione: dalla casa si sentivano musica e voci quando i Carabinieri hanno fatto irruzione gridando “Carabinieri”. Alla loro vista, Radosavljvic ha tentato una fuga disperata, cercando di scappare utilizzando una scala appoggiata al muro posteriore dell’abitazione. Tuttavia, l’intera area era già presidiata dalle forze dell’ordine, che lo hanno bloccato nel giardino e posto fine alla sua latitanza. Dopo l’arresto, Valentino Radosavljvic è stato trasferito nel carcere napoletano di Poggioreale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.