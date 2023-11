Inaugurata a Casalnuovo la nuova villetta di via Verdi. Grazie a finanziamenti europei l’amministrazione comunale ha realizzato un’area verde e giochi per le tante famiglie che abitano in zona che potranno così trascorrere lì il proprio tempo libero. Nell’area c’è anche uno spazio per gli amici a quattro zampe. Uno modo per riqualificare il quartiere e migliorare la qualità della vita dei cittadini della zona.