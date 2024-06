Dopo le lucciole e il primo sol leone, ad annunciare l’arrivo dell’estate ci pensa l’associazione “A’Mare Casal Velino” con la manifestazione “Vento D’Estate”. Per il quarto anno andrà in scena sulla spiaggia antistante via Lungomare Speranza la kermesse musicale che vedrà quest’anno esibirsi artisti locali, ben noti al pubblico Cilentano.

Casal Velino, al via 22 giugno “Vento D’Estate” con la magia di Coachella Vibes

Ad aprire la manifestazione Luca Guì, che a partire dalle 17.30 condurrà l’intrattenimento fino al tramonto; a seguire Dj Capirinha e a chiudere la serata il duo Vassa&Leone accompagnati dalla cantante e performer Luce.

Tema di quest’anno è Coachella Vibes, chiaro richiamo al celebre festival californiano, dal quale gli organizzatori hanno deciso di mutuare lo spirito di libertà, inclusione e soprattutto di pace universale, veicolato come da collaudata tradizione dalla musica.

L’Associazione “A’Mare Casal Velino” e la popolazione di Marina vi aspetta sabato 22 a partire dalle 17.30.