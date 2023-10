La comunità di Casal di Principe è in lutto per la morte di Gaetano Di Bona, ragazzo di 38 anni stroncato da una leucemia fulminante.

Casal di Principe in lutto, Gaetano muore a 38 anni

Da ieri i social network sono inondati da messaggi di cordoglio. La notizia del decesso di Gaetano è stata accolta da molti come un fulmine a ciel sereno. Il 38enne sarebbe morto dopo pochi mesi di malattia, un tumore che non gli ha lasciato scampo nonostante gli sforzi dei medici di tenerlo in vita.