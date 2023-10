Drammatico incidente a ora di pranzo a Casal di Principe. Una donna di 85 anni, Giuseppina Di Bona, è stata travolta e uccisa da una macchina mentre attraversava la strada. La donna è rimasta incastrata sotto l’auto prima di essere liberata e soccorsa.

Casal di Principe, travolta e uccisa mentre attraversa la strada: addio a Giuseppina

Secondo una prima ricostruzione, l’anziana stava passeggiando a piedi nella zona di via San Francesco quando, in fase di attraversamento, sarebbe stata investita da un veicolo sopraggiunto il quel momento. L’impatto è stato violento. Il corpo della vittima è rimasto incastrato sotto la vettura prima dell’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono giunti i carabinieri della locale Compagnia e le ambulanze, in attesa dell’arrivo del magistrato di turno per gli ulteriori esami sula salma. La donna è residente nella zona, accanto ad un deposito a ridosso del confine con San Cipriano. È nota per la sua fede e la sua partecipazione attiva alla vita religiosa della comunità locale. Purtroppo per lei non c’è stato niente da fare.