Ha confessato il 20enne accusato di aver ucciso il 17enne Giuseppe Turco a coltellate. Il giovane di origini marocchine ha risposte alle domande del Gip e ha chiesto scusa alla famiglia della vittima.

Casal di Principe, ucciso in piazza a coltellate: il presunto killer chiede scusa

Il 20enne aveva fatto delle ammissioni dopo il fatto. Era stato infatti identificato, rintracciato e portato in caserma. Oggi si è tenuta l’udienza di convalida del provvedimento di fermo a suo carico – spiega l’Ansa -, nel corso della quale, alla presenza del giudice Ilaria Giuliano, il ragazzo ha confessato di essere il responsabile dell’omicidio avvenuto per motivi passionali.

Il giovane ha altresì chiesto scusa ai familiari di Giuseppe Turco per l’accoltellamento e l’omicidio. Intanto emergono novità in merito all’autopsia che la Procura ha disposto sul corpo della vittima. L’esame dovrebbe tenersi mercoledì 5 luglio all’istituto di medicina legale dell’ospedale di Giugliano. Solo dopo la salma verrà liberata per i funerali.