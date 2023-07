Momenti di paura sabato scorso alla festa patronale in onore di San Vincenzo de Paoli a Casagiove. Un bimbo di appena 9 anni è rimasto folgorato e per lui è scattato il trasporto d’urgenza all’ospedale Santobono di Napoli.

Casagiove, bimbo di 9 anni folgorato sulle giostre: è al Santobono

Teatro della vicenda – come spiega Casertace – è viale della Libertà. Durante i festeggiamenti, il bimbo di nove anni era in compagnia dei familiari e stava giocando su alcuni gonfiabili appositamente installati per l’occasione. In circostanze da chiarire, però, è rimasto folgorato. Immediati sono scattati i soccorsi. Il bimbo è stato condotto all’ospedale Santobono di Napoli dove ha trascorso la notte tra sabato e domenica per accertamenti prima di essere dimesso.

Non avrebbe riportato danni gravi, tuttavia è ancora sotto choc per l’accaduto. Gli agenti della Polizia Municipale sono intervenuti intanto sul posto e hanno effettuato i rilievi del caso. I gonfiabili dove il minorenne sarebbe stato folgorato erano abusivi e sarebbero dunque finiti sotto sequestro. Denunciati i giostrai, originari del vicino comune di San Prisco.