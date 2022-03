È possibile fare benzina utilizzando il denaro del Reddito di Cittadinanza? È una delle domande che si pongono tanti cittadini, dal momento che anche i carburanti, a causa dei rincari, sono diventati dei “beni di lusso”.

Caro carburante, cosa si può fare con il Reddito di Cittadinanza

La benzina e il diesel hanno superato i 2 euro al litro, sia in modalità self che in modalità servito. Il metano arriva a costare anche tre euro al litro. Più contenuto, invece, il prezzo del Gpl rispetto agli altri carburanti, che si aggira intorno ai 0,872 euro al litro.

Ritornando alla possibilità di pagare il pieno mediante il sussidio economico, proviamo a fare chiarezza. In teoria è possibile, non c’è normativa che lo vieti. Nel decreto attuativo del 16 aprile 2019 vengono indicate soltanto le operazioni vietate e non quelle consentite. Ragion per cui tutto ciò che non è in black list, può essere acquistato con la card gialla. I carburanti infatti non figurano tra i prodotti vietati all’acquisto dei beneficiari, quindi attraverso il pagamento in Pos è possibile fare rifornimento nei distributori italiani e non in quelli esteri.

I prodotti che non si possono acquistare con il Rdc

Nel decreto attuativo vi è un elenco di prodotti che non possono essere comprati da chi riceve il Reddito di Cittadinanza. Vediamo quali sono.

Le spese non consentite sono nel dettaglio:

giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità;

acquisto, noleggio o leasing di navi o imbarcazioni da diporto, nonché servizi portuali;

armi;

materiale pornografico e beni e servizi per adulti;

servizi finanziari e creditizi;

servizi di trasferimento di denaro;

servizi assicurativi;

articoli di gioielleria;

articoli di pellicceria;

acquisti presso gallerie d’arte o affini;

acquisti in club privati.

Tra gli acquisti vietati con la carta del Reddito di cittadinanza rientrano quindi tra gli altri:

giochi che prevedono vincite in denaro, quali Lotto, Superenalotto o slot machine;

acquisti online su siti di e-commerce come Amazon o Zalando;

non è possibile pagare con la carta del Reddito di cittadinanza fuori dall’Italia.

E’ possibile acquistare un auto con il Rdc?

Non è possibile acquistare un nuovo veicolo con il Reddito di Cittadinanza. Infatti è incompatibile con: