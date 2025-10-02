Carne scaduta riposta nuovamente nei banchi con etichette “aggiornate” e venduta ai clienti: è una delle pratiche irregolari scoperte dai Carabinieri del Nas nell’ambito di controlli effettuati in numerosi supermercati tra Napoli e provincia.

Carne scaduta e venduta ai clienti, insetti e topi tra il cibo: chiusi 8 supermercati tra Napoli e provincia

Le ispezioni, svolte nel corso di settembre, hanno portato al sequestro complessivo di 21 tonnellate di alimenti e alla sospensione di otto attività commerciali. Le verifiche hanno riguardato attività di tutte le dimensioni, dai piccoli supermercati agli ipermercati, e hanno fatto emergere diverse irregolarità, tra cui la manipolazione delle date di scadenza della carne, la vendita di pane non tracciato, bottiglie di alcol con etichette dubbie, impasti conditi e pietanze già cucinate.

Oltre alla scadenza dei prodotti, i militari hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali: in alcune attività erano presenti insetti nelle aree di preparazione, stoccaggio e somministrazione degli alimenti. Sono stati inoltre effettuati campionamenti su olio, uova e conserve vegetali, anche in relazione ai recenti casi di botulismo. Le violazioni hanno comportato sanzioni amministrative per circa 81mila euro, mentre il valore delle attività sottoposte a vincolo ammonta a circa 1,5 milioni di euro, e quello della merce sequestrata a 350mila euro.