Carlo Conti è un conduttore televisivo italiano. È stato il direttore artistico e presentatore del Festival di Sanremo per le edizioni 2015, 2016 e 2017. Il suo nuovo programma è The Band, in onda nella serata del venerdì su Rai 1: scopriamo maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

Carlo Conti: chi è, età, altezza

Carlo Conti è nato il 13 marzo 1971, sotto il segno dei Pesci. Ha 61 anni ed è alto 175 cm. A 18 mesi, rimane orfano del padre a causa di un tumore ai polmoni. Terminati gli studi di ragioneria, ottiene un posto fisso come bancario, che decide di lasciare per coltivare la sua passione per la radio.

Nel 1981, presentando Un ciak per artisti domani, programma da lui scritto e condotto, conosce Leonardo Pieraccioni, con il quale nel 1986 crea la prima di una lunga serie di trasmissioni comiche come Succo d’Arancia su Teleregione Toscana dove esordisce anche Giorgio Panariello, già suo compagno di scuola. I tre formano così un trio comico, che in Toscana dà vita a un tour nei teatri, con uno spettacolo chiamato “Fratelli d’Italia”.

Carlo Conti: Sanremo, The Band

La carriera di Carlo Conti è stata ricca di successi e riscontri positivi da parte di pubblico e critica. Il conduttore ha guidato programmi come L’eredità, I raccomandati, L’anno che verrà e I migliori anni, fino ad approdare al Festival di Sanremo. In questo caso, si è occupato anche della direzione artistica: è stato al timone della kermesse all’Ariston nel 2015, 2016 e 2017.

Tra gli altri show da lui condotti, c’è Tale e quale, in cui vari personaggi del mondo dello spettacolo si travestono da cantanti famosi, cercando di imitarli non solo vocalmente ma anche fisicamente. Nel 2022, propone un nuovo format dal titolo The Band, in onda nella serata del venerdì su Rai 1, in cui alcuni gruppi musicali non noti al pubblico saranno guidati dai rispettivi tutor fino a cercare di raggiungere la vittoria finale.

Carlo Conti: moglie, vita privata

In merito alla sua vita privata, Conti è stato legato a Roberta Morise, quando lei era una delle professoresse del programma L’eredità. Successivamente, è convolato a nozze nel 2012 con la costumista Francesca Vaccaro. La coppia ha avuto un figlio, Matteo, nato nel 2014, e vive a Firenze.

Carlo Conti: malattia

Carlo Conti ha infatti rivelato di aver lasciato la conduzione de L’Eredità non per motivi contrattuali, ma per problemi di salute. Il conduttore, infatti, soffre da tempo di diabete, che lo porta a non reggere più i ritmi di uno show quotidiano. Pertanto, ha deciso di ridurre i ritmi di lavoro, così da potersi dedicare maggiormente alla famiglia e alle persone a lui care.

Carlo Conti: Instagram

Carlo Conti è presente sui social: su Instagram, è seguito da 365mila followers, con cui condivide diversi scatti di tipo personale e professionale.