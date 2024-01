Ieri sera, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Caivano sono intervenuti in via Bruno Buozzi per un’aggressione al personale medico di un’ambulanza.

Cardito, 34enne ubriaco aggredisce infermiera del 118 che lo aveva soccorso

Secondo le prime informazioni, un uomo di 34 anni di Cardito, verosimilmente sotto l’effetto di alcol, avrebbe dato in escandescenze e colpito l’infermiera che, insieme ad un altro collega, lo stava trasportando all’ospedale di Frattamaggiore. La donna ha riportato un trauma alla mano. L’uomo è stato stabilizzato e ricoverato.

L’ultima aggressione al Cotugno di Napoli

Gli episodi di violenza contro il personale medico-sanitario sono sempre più frequenti e rappresentano una grave minaccia per la sicurezza dei professionisti della salute. Appena una settimana fa, al Cotugno di Napoli, un operatore socio sanitario in servizio nel reparto di rianimazione ha ricevuto uno schiaffo dal familiare di un paziente deceduto. L’uomo avrebbe pretesto infatti di vederne il corpo. L’aggressore si è poi avventato anche sul coordinatore infermieristico, colpito con un calcio.