Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto “energia” che abbatte le aliquote di accise, i prezzi di gasolio e benzina sono scesi. Ufficialmente di 25 centesimi al litro. Una notizia attesa dopo settimane di proteste.

Napoli, i dieci distributori più economici

Da ieri, martedì 22 marzo, il listino carburanti è finalmente stato ritoccato al ribasso dopo giorni di crescita incontrollata. Grazie a questo intervento emergenziale destinato a calmierare i prezzi almeno per i prossimi 30 giorni, l’Osservaprezzi Carburanti del Mise fornisce adesso una classifica aggiornata dei distributori più economici di Napoli.

La classifica

Occupa il decimo posto una pompa piazza di via Delle Repubblice Marinare, zona est del capoluogo. Si tratta della stazione di servizio De.Ma Petroli srl. Vende la benzina a 1,739 euro al litro. Più economica la benzina distribuita dall’IP di via Petrarca, 133: a 1,719 euro al litro. Dieci centesimi in meno per il punto Esso – Vitullo s.a.s. di Patrizia Tesorone, collocato in via Caserta al Bravo 8, in zona Capodichino. Stesso prezzo per i distributori PV5 Esso di via Galileo Ferraris 128 – ma esclusivamente in modalità self service – e l’Easy service EnerGas di viale della Liberazione, in zona Agnano.

Si contendono il quinto posto ben cinque stazioni di servizio, che vendono la benzina allo stesso prezzo, di poco inferiore a 1700 euro al litro (precisamente 1699,00). Si tratta di Natale carburanti di via Cinthia (zona Soccavo), Totalerg Boiano di via Cassiodoro 20 (rione Traiano), e infine per i tre distributori marchio IP di via Andrea Doria (Fuorigrotta), via Traiano e via Cavalleggeri Aosta (Fuorigrotta).