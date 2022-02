Era a bordo del suo camion quando sarebbe stato travolto e centrato in pieno da un palo di legno. Per il conducente, un 75enne del posto, non c’è stato scampo. I soccorsi e i carabinieri lo hanno trovato senza vita.

Carbonara di Nola, schiacciato da un palo di legno: morto 75enne

La tragedia si è consumata a Carbonara di Nola, in provincia di Napoli, nell’agro nolano. I militari della locale stazione sono intervenuti in Via Sansonetto dove ha perso la vita un 75enne del posto. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida di un trattore e stava eseguendo alcuni lavori nel proprio fondo agricolo quando sarebbe stato centrato in pieno da un palo di legno, tranciato accidentalmente con il veicolo.

Il 75enne sarebbe morto sul colpo, schiacciato dal peso del palo che l’ha raggiunto alla testa. Le ferite riportate sono state troppo gravi. Quando i sanitari del 118 sono giunti nel campo agricolo, per l’uomo ormai non c’era più niente da fare tranne che constatarne il decesso. Dopo i rilievi del caso dei carabinieri e l’accertamento della morte per cause naturali da parte del medico legale, la salma è stata restituita ai familiari.