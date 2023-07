Il video di Bacoli dello scorso 20 luglio ha fatto il giro del web tra l’indignazione generale. Una coppia sembra fare sesso in strada e qualcuno aveva pubblicato sui social il video, diventando virale. Ebbene i Carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno individuato i due e li hanno denunciati per atti osceni in luogo pubblico.

Bacoli, carabinieri trovano i due amanti del video hot: hanno 26 e 36 anni

Le indagini dei militari hanno permesso di ricostruire la vicenda. I due – si tratta di un 36enne e di una 26enne di Pozzuoli – dopo la scena di Bacoli avvenuta in strada mentre in auto c’era un bambino di tre anni. Il piccolo ha dovuto assistere alla scena ed è il figlio di lei.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la coppia avrebbe avuto un altro approccio anche all’interno di un bar a Pozzuoli. I carabinieri hanno denunciato i due che devono rispondere anche del reato di corruzione di minorenne segnalando immediatamente la vicenda ai servizi sociali competenti per territorio. La donna potrebbe perdere la patria potestà del figlio minore.